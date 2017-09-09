غرق شاب أثناء استحمامه بشاطئ دمياط الجديدة
غرق شاب أثناء استحمامه بشاطئ دمياط الجديدة
09:42 ص السبت 09 سبتمبر 2017
أرشيفية
دمياط - محمد إبراهيم
صرحت النيابة العامة بدمياط بدفن جثة شاب غرق أثناء استحمامه بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، بعدما نجح عدد من رواد المصيف في انتشال الجثمان.
ونقلت وحدة الإسعاف الشاب إلى مشرحة مستشفى الأزهر الجامعي، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق، وأن الجثة لشاب يدعى "محمد. ش"، في العقد الثاني من العمر ويقيم بقرية عزب النهضة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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