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بالصور.. هبوط أرضي مفاجئ يثير الذعر بالمحلة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. هبوط أرضي مفاجئ يثير الذعر بالمحلة

09:41 ص السبت 09 سبتمبر 2017

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الغربية- مروة شاهين :

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة امتداد شارع محب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية، صباح اليوم السبت، بسبب هبوط أرضي مفاجئ بعمق مترين بمحيط عدد من الأبراج السكنية.

وانتقل المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى ومحمد الشرقاوي، ومحمد صلاح مساعدي رئيس المدينة ومصطفى الليثي نائب رئيس حي أول المحلة، وحسام شكيب نائب رئيس حي أول وتم إغلاق الشارع، وإخطار الجهات الأمنية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

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