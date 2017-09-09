ضبط 5 بنادق وتنفيذ 501 حكم قضائي بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي

شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن تنفيذ 501 حكم قانوني، وضبط 756 مخالفة مرورية وتحرير 15 قضية تموينية.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بضبط "أ. ج"، 30 عاما مزارع، وبحوزته بندقية آلية، و"م. إ. ع، 56 عاما"، مزارع، وبحوزته بندقية آلية، و"ر. ر. م، 32 عاما"، مزارع وبحوزته بندقية مشخشنة، و"ع. م. أ، 47 عاما"، عامل، وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع، و"م. أ. ح، 52 عاما"، مزارع، وبحوزته بندقية آلية، و"ح. م. أ، 52 عاما"، مزارع، وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ا. ع. م، 42 عاما"، عامل، وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى 100 جرام.

وحررت المحاضر القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.