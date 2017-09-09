الذهب يواصل ارتفاعه.. وعيار 24 يسجل 748 جنيهًا

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في الأوساق 655 جنيهًا للجرام.

فيما سجل الذهب عيار 24 نحو 748.55 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 561.40 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 439 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 377 جنيهًا للجرام.

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بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5240 جنيه، وأوقية الذهب سجلت نحو 23440 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 753150 جنيه.

فيما سجل السعر العالمى للذهب نحو 1346 دولار.

إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب أكد أن الذهب بداية من الأمس عقب صلاة الجمعة سجل أعلى نقطة سعرية عالمية منذ أكثر من عام بعد ضعف الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وضعف بيانات الوظائف بأمريكا وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لتجارب كوريا الشمالية النووية.