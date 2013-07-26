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الحلقة (15) من "سوق الحريم": زوج "إلهام" يفاجئها بتقديم مستندات تؤكد امتلاكه منزلا ومحلا

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الحلقة (15) من "سوق الحريم": زوج "إلهام" يفاجئها بتقديم مستندات تؤكد امتلاكه منزلا ومحلا الحلقة (15) من "سوق الحريم": زوج "إلهام" يفاجئها بتقديم مستندات تؤكد امتلاكه منزلا ومحلا

كتب : الوطن الخميس 25-07-2013 22:21

شهدت الحلقة (15) من مسلسل "سوق الحريم"، نجاح هيا الشعيبي ورزيقة طارش وفخرية خميس و سعاد علي، في تدبير المال الذي طلبه محامي صديقتهم إلهام فضالة ليخلصها من القضية التي رفعتها ضدها وهي بيت الطاعة.

وتذهب الصديقات الأربع للمحامي، ويؤكد لهن كسب القضية، وفي أولى جلسات القضية، تؤكد "إلهام" للقاضي أنها لا تريد زوجها، لأنه لا يملك منزلا ولا يعمل، بالإضافة إلى أنه استغل التوكيل الذي أعطته له، وباع كل ممتلكاتها.

ويفاجئها زوجها بتقديم مستندات تنفي كل ما تقوله، ويؤكد أنه يمتلك محلا يكسب من خلاله قوت يومه، ويمتلك منزلا، وأنه يحبها، فتصاب "إلهام" بحالة إغماء من شدة صدمتها.

جدير بالذكر، المسلسل إخراج حسين أبل، والكاتب أيمن الحبيل.

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