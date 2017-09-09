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أمريكا تعتزم دعوة مجلس الأمن للتصويت على عقوبات أكثر صرامة ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

أمريكا تعتزم دعوة مجلس الأمن للتصويت على عقوبات أكثر صرامة ضد

08:58 ص السبت 09 سبتمبر 2017

أمريكا تعتزم دعوة مجلس الأمن للتصويت على عقوبات أكثر صرامة ضد كوريا الشمالية

سول- (د ب أ):

قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم الدعوة إلى التصويت على عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولى بعد غد الاثنين، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب جارته الشمالية اليوم السبت، تحسبا لاتخاذها أي إجراءات بمناسبة عيد وطني.

وجاء الإعلان عن الدعوة للتصويت على عقوبات جديدة بعد غد ليتزامن مع احتفال كوريا الشمالية، اليوم السبت بالذكرى السنوية لتأسيسها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الجيش الكوري الجنوبي يرصد أي "علامات استفزازية"، في ظل المخاوف من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ إضافية أو إجراء تجربة نووية اخرى للاحتفال بهذا اليوم.

وضغطت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي خلال الأسبوع الماضي من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونجيانج بعد إعلانها عن اختبار قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ عابر للقارات، الأمر الذي قوبل بإدانة دولية.

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