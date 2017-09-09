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مديران جديدان لمستشفى الأقصر العام وإسنا المركري

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مصراوي Masrawy

مديران جديدان لمستشفى الأقصر العام وإسنا المركري

08:53 ص السبت 09 سبتمبر 2017

مديران جديدان لمستشفى الأقصر العام وإسنا المركري

الأقصر- محمد محروس:

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، حركة تغييرات في قيادات مستشفى الأقصر العام، ومستشفى إسنا المركزي، بهدف ضخ دماء جديدة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الأداء، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، والإستفادة من الكفاءات المتميزة للنهوض بالمنظومة الصحية في كلا المستشفيين.

وشملت الحركة إصدار 3 قرارات بتكليف كل من الدكتور محمود عمر عبدالعزيز، بالقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى الأقصر العام، وتكليف الدكتور عصام أحمد بسطاوي، بالقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى إسنا المركزي، وتكليف الدكتور إبراهيم محمد عبدالعاطي، بالقيام بتسيير أعمال نائب مدير مستشفى إسنا المركزي.

وتأتي تلك القرارات ضمن سياسة تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة والدفع بالكفاءات المتميزة للمواقع القيادية، حيث أجرى محافظ الأقصر حركة تنقلات وتغييرات كبرى في شهر يوليو الماضي، شملت تغيير أكثر من 70 قيادة بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها بهدف تطوير العمل بالديوان والجهات التابعة له، ثم تم إجراء حركة تغيير في قيادة مديرية ، تبعها حركة تغييرات في مديرية التربية والتعليم شملت 19 قيادة، ثم تم إجراء حركة تغييرات آخرى في مديرية الصحة، وذلك بهدف تحسين وتطوير الخدمة المقدمة في كافة المديريات.

 

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