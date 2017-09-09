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الإعصار إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة

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مصراوي Masrawy

الإعصار إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة

08:43 ص السبت 09 سبتمبر 2017

الإعصار إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة

واشنطن- (د ب أ):

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الاعصار إيرما عاد إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة.

وأوضح المركز أن العاصفة وصلت إلى ارخبيل كاماجوى بكوبا تصاحبها رياح تبلغ سرعتها 260 كيلومترا فى الساعة.

وأضاف مركز الأعاصير أنه تم توسيع نطاق التحذيرات الخاصة بالاعصار وارتفاع مياه الأمواج شمالا على السواحل الشرقية والغربية لولاية فلوريدا الأمريكية.

 

 

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