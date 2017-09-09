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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 34

وسط الدلتا 21 33

الإسكندرية 24 29

بلطيم 24 30

مطروح 22 28

السلوم 18 29

سيوة 22 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 18 33

رفح 18 33

الإسماعيلية 20 34

السويس 22 34

رأس سدر 22 34

نخل 16 33

نويبع 27 36

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طابا 21 34

كاترين 16 33

الطور 24 31

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 25 37

مرسى علم 28 33

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 35

المنيا 22 35

أسيوط 21 35

سوهاج 24 36

قنا 24 39

الأقصر 23 40

أسوان 25 40

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 22 37

شلاتين 27 40

أبو رماد 27 39

رأس حدربة 28 37

حلايب 29 37

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