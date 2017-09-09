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الأخبار المتوقعة اليوم السبت 9 سبتمبر 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم السبت 9 سبتمبر 2017

08:14 ص السبت 09 سبتمبر 2017

الأخبار المتوقعة اليوم السبت 9 سبتمبر 2017


القاهرة- (أ ش أ):

السويس.. يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم مهرجان "صيف السويس الثقافي والفني" بحضور محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر أشرف عامر.

موسكو.. يقوم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بجولة عربية تشمل كلا من: المملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتستمر 3 أيام لبحث التعاون الثنائي والوضع في سوريا والأزمة مع قطر .

طرابلس.. يشارك المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في القمة الإفريقية حول الأزمة الليبية، والمقرر أن تنطلق في عاصمة الكونغو برازافيل، ويشارك في القمة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وممثل لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة.

طنطا.. تنطلق بطولة الجمهورية لكمال الأجسام للناشئين تحت 19 سنة بمشاركة 250 لاعبا بمختلف محافظات الجمهورية فى جميع الأوزان ويستضيفها مركز شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية.

الفيوم.. يفتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير والزراعة والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، موسم جني القطن بمحافظة الفيوم، الذي يوافق الاحتفال بعيد الفلاح في ، وذلك في حقل المزارع أحمد صادق حسن خطيب، البالغ مساحته 7 أفدنة بحوض الوقف بزمام قرية الإعلام بمركز الفيوم.

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مصراوي Masrawy

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