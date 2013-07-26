الحلقة 16 من "توالي الليل": "سعاد" ترفع قضية على "خليفة"

كتب : محمد صبري الخميس 25-07-2013 22:27

في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "توالي الليل"، أخبر "بسام" "بهية" مرة أخرى أنه يحبها وأنه يريد الزواج منها، ولكنها ترفض حديثه.

ويخبر "بسام" أخته "سعاد" بأنه يحب "بهية" ويريد الزواج منها، وتخبره "سعاد" بأنها ستزوجها له بشرط أن يريحها مما يفعله ابنها "يوسف".

وتقابل "سعاد" "ناصر" بالمحكمة بشأن القضية الخاصة بها، وتراهما "بيبي" وتتشاجر مع "ناصر" لأنها ترغب في معرفة ما يدور بينهما ولكن "ناصر" يرفض.

يتم "ناصر" أوراق القضية ويطلب من "سعاد" أن تحضر "خليفة" إلى المحكمة أثناء الحكم، ويطلب من "سعاد" ألا تخبر أحدا بأنه هو من يترافع في قضيتها.

ومن أجل الحصول على المال، يسرق "يوسف" محل ساعات ويفر هاربا.

فيما يتشاجر "فيصل" مع شابين قاما بمضايقة "مريم" في الشارع، فيضربانه بشدة ويذهب إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، يخبر "ناصر" والدته بأنه خطب "بيبي" من والدتها، وتغضب أمه لهذا الخبر.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.