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اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

08:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017

اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

مجلس الدولة

كتب – صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الحسيني الفيومي، وتطالب بحل مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضي.

اختصمت الدعوى رقم 39874 لسنة 71 قضائية، وزير الشباب والرياضة.

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