اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

كتب – صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الحسيني الفيومي، وتطالب بحل مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضي.

اختصمت الدعوى رقم 39874 لسنة 71 قضائية، وزير الشباب والرياضة.