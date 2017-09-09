اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي
اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي
08:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب – صابر المحلاوي:
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الحسيني الفيومي، وتطالب بحل مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضي.
اختصمت الدعوى رقم 39874 لسنة 71 قضائية، وزير الشباب والرياضة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف
-
القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية
-
السبت.. نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور
-
النيابة الإدارية تأمر بالتحضير لتنفيذ حكم تعيينات وظيفة كاتب رابع
إعلان
إعلان