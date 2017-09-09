بالأسماء..إصابة 10 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أصيب، 10 أشخاص، فىي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة، برافد الطريق الدولي بلطيم - كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، بلاغًا من محمد زيان، مدير نقطة إسعاف بلطيم، بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة، بالقرب من كوبرى 83 برافد الطريق الدولى بلطيم - كفر الشيخ، ووجود عددًا من المصابين، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى، عن طريق 5 سيارات إسعاف، وذلك لتلقيهم العلاج اللازم.

وأكد عبد الله حلاوة، مسئول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، لـ"مصراوى"، أن الدكتور أحمد الجنزورى، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، فتح خطًا ساخنًا مع محمد زيان مدير نقطة إسعاف بلطيم، بشأن متابعة حالة المصابين، فى هذا الحادث، موجهًا برفع حالة التأهب، ودرجة الاستعدادات، تحسبًا لنقل حالات من المصابين، لمستشفيات أخرى، خارج محافظة كفر الشيخ.

المصابون العشرة، هم : "رمضان عامر محمد"، 59 عامًا، يقيم بمدينة كفر الشيخ، أشتباه ما بعد الأرتجاج، وجروح قطعيه متفرقه بالجسم، و"إبراهيم كمال علي"، 37 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و"أماني بدر حنفي"، 31 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و"عمر إبراهيم كمال"، 9 أعوام، كدمات وسحجات بالجسم، و"يوسف إبراهيم كمال"، 7 أعوام، وجميعهم، يقيمون بمحافظة دمياط، أشتباه كسر بالزراع الأيسر.

كما أصيب "محمد رمضان عبد السلام"، 22 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، و"هيثم طلحة إبراهيم"، 23 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، ويقيمان بمدينة كفر الشيخ، و"سهير سعفان يوسف"، 55 عامًا، وتقيم بمحافظة دمياط، اشتباه ما بعد الأرتجاج، و"إبراهيم جمال علي"، 24 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و"عبير شعبان رضوان"، 35 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، ويقيمان بمدينة كفر الشيخ