ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة "الشرقية للدخان"

الشرقية- فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، من ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيهًا من سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان، في سطو مُسلح، بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "بحيري العربي بحيري" 64 عامًا، مسئول عن توكيل شركة الشرقية للدخان بمدينة الزقازيق، يفيد بقيام مجهولون بالسطو المُسلح علي سيارة تابعة للشركة، كانت في طريقها للبنك الأهلي، وسرقة مليون جنيه كانت بالسيارة، ولاذوا بالفرار

تحرر عن ذلك المحضر رقم 159057 جُنح ثان الزقازيق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أسفرت جهود ضباط المباحث، عن ضبط المتهمين.