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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

06:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017

هشام بركات

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوي غريب في القضية المتداولة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا على المتهم البسطاوي غريب.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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