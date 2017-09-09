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5 من أبناء المنيا ضمن جثث 13 مصريًا عُثر عليهم في صحراء ليبيا (صور)

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5 من أبناء المنيا ضمن جثث 13 مصريًا عُثر عليهم في صحراء ليبيا (صور) 5 من أبناء المنيا ضمن جثث 13 مصريًا عُثر عليهم في صحراء ليبيا (صور)

التحرير

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علمت "التحرير"، من مصادر أمنية مطلعة، أن 5 من أبناء محافظة المنيا، ضمن 13 عاملا مصريا عثر على جثثهم في الصحراء الليبية، حيث كانوا يسعون الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وجاء من ضمن عمال المنيا الذي لقوا حدفهم في الصحراء الليبية، كلًا من،  سعيد صلاح سعيد 33 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بمنشأة اليوسفي بمركز بني مزار شمال المنيا، تامر محمد بدوي 28 عامًا، حاصل على دبلوم زراعي، ويقيم بقرية السوبي التابعة لمركز سمالوط، وجاري التعرف على هويات 3 جثث آخرين.

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وكان 13 مصريا لقوا مصرعهم، في الصحراء الليبية، خلال هجرتهم غير الشرعية، وجميعم من محافظات الفيوم، والشرقية، والدقهلية، والمنيا، وأسيوط.

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التحرير

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