أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك

03:50 ص السبت 09 سبتمبر 2017

الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك


مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أعلن الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو، الحداد على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أيام في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الخميس، حسبما أعلنت المكسيكية يوم الجمعة على موقع تويتر.

كما أصدرت الحكومة قوائم بالمواد الغذائية المعتمدة والمساعدات التى يمكن للمواطنين جلبها إلى مراكز الطوارئ التابعة للصليب الأحمر للمساعدة فى جهود الاغاثة فى اعقاب الزلزال.

وذكر لويس فيليبى رئيس هيئة الدفاع المدنى بالمكسيك على تويتر، أن لجنة الطوارئ الوطنية فى انعقاد دائم لتنسيق الاستجابة للزلزال الهائل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى 15 شخصًا

    أخبار

  • رئيس المكسيك يعلن إجراءات طارئة عقب زلزال عنيف

    أخبار

إعلان

49485c285f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي