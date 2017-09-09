الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك
الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك
03:50 ص السبت 09 سبتمبر 2017
مكسيكو سيتي- (د ب أ):
أعلن الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو، الحداد على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أيام في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الخميس، حسبما أعلنت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة على موقع تويتر.
كما أصدرت الحكومة قوائم بالمواد الغذائية المعتمدة والمساعدات التى يمكن للمواطنين جلبها إلى مراكز الطوارئ التابعة للصليب الأحمر للمساعدة فى جهود الاغاثة فى اعقاب الزلزال.
وذكر لويس فيليبى رئيس هيئة الدفاع المدنى بالمكسيك على تويتر، أن لجنة الطوارئ الوطنية فى انعقاد دائم لتنسيق الاستجابة للزلزال الهائل.
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