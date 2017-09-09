الإعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالي لكوبا
الإعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالي لكوبا
03:25 ص السبت 09 سبتمبر 2017
واشنطن- (د ب أ):
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، مساء الجمعة- منتصف الليل بتوقيت جرينتش اليوم السبت- أن مركز الأعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالى لكوبا.
وقال المركز، إن ايرما يوجد على بعد 510 كم جنوب شرق ميامي، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.
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