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الإعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالي لكوبا

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مصراوي Masrawy

الإعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالي لكوبا

03:25 ص السبت 09 سبتمبر 2017

الإعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالي لكوبا

واشنطن- (د ب أ):

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، مساء الجمعة- منتصف الليل بتوقيت جرينتش اليوم السبت- أن مركز الأعصار إيرما يتحرك فوق الساحل الشمالى لكوبا.

وقال المركز، إن ايرما يوجد على بعد 510 كم جنوب شرق ميامي، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.

 

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