"الجنح" تبدأ اليوم استئناف النيابة على براءة 4 "ألتراس أهلاوي" من تهمة التجمهر
"الجنح" تبدأ اليوم استئناف النيابة على براءة 4 "ألتراس أهلاوي" من تهمة التجمهر
03:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017
مجمع محاكم جنوب القاهرة
كتب - صابر المحلاوي:
تبدأ محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار معتز زيدان، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 من أعضاء ألتراس أهلاوي، المتهمين بإثارة الشغب والتجمهر والتعدي على قوات الأمن.
وألقت قوات الشرطة القبض على 7 متهمين بينهم 3 "أحداث"، بعد نشوب اشتباكات بينهم والقوات المكلفة بتأمين النادي الأهلي، وذلك بعدما تصدت القوات للمشجعين ومنعتهم من دخول النادي عنوة لحضور تدريبات الفريق.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة واستعراض القوة وإثارة الشغب، وأحالتهم إلى المحاكمة العاجلة التي أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين.
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