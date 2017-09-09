البيئة ترصد تجمعًا للدلافين بمرسى علم

كتبت- مادي غيث:

رصدت محميات البحر الأحمر بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة اليوم الجمعة، مغادرة ١١ دولفين دوار منطقة مرسي، سيفين شمال مدينة مرسى علم و بقاء دولفين كبير مع 2 صغار آخرين.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان لها، الجمعة، أن حالة الدلافين جيدة جدًا، ولا توجد أي مخاوف من وجودهم بالمرسى، وجاري متابعتهم يومياً.

وكانت محميات البحر الأحمر رصدت منذ 25 أغسطس الماضي، وجود 12 دولفين بمنطقة مرسى سيفين شمال مدينة مرسي علم ومعهم دولفينين حديثي الولادة ،حيث تم متابعتها للتأكد من حالتها الصحية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، أنه تبين من عمليات الرصد والمتابعة، أن مجموعات الدلافين المذكورة تغادر إلى المياه المفتوحة وتعود إلى المرسى بحرية كاملة، وأن حالتهم الصحية جيدة جدة ولا يتطلب الأمر اي تدخل لمساعدتهم على الخروج من المرسى أثناء فترات الجزر.

كما أوضح غلاب أن هذة الدلافين لجأت إلى مرسى سيفين لرعاية صغارها حتى تكون في مأمن من المفترسات الطبيعية، خصوصا في فترات انحسار المياه، حيث تخرج الدلافين الي البحر المفتوح وتعود الية في فترات المد العالي .

جديرا بالذكر أن مجموعات الدلافين الدوارة spinner dolphin تعيش في منطقة مرسي علم وبالاخص في منطقة صمداي التي اعلنتها وزارة البيئة كمنطقة حماية خاصة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر في عام 2004.

وتعتبر هذه الفترة هي فترة ولادة أمهات الدلافين الدوارة التي تقوم برعاية صغارها لمدة عامين، حيث تعيش صغارها بالقرب منها ولا تفارقها لحين الاعتماد علي نفسها وتستخدم هذة المجموعات من الدلافين المراسي واللاجونات الضحلة خلال فترات النهار للراحة ولرعاية صغارها من المفترسات الطبيعية بينما تنشط ليلا في الأعماق للغذاء.