شومان: ما يُرتكب بحق مسلمي الروهينجا لا يقع إلا بين الحيوانات المفترسة

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قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن المجازر والأعمال الوحشية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار، لو كانت تُفعل ضد أتباع أي ديانة غير الدين الإسلامي، ما كان هذا الصمت المخجل والمُخزي، خاصةً من الدول الكبرى المؤثرة في القرار العالمي، وكانت ستتحرك الجيوش والهيئات والأمم لإيقاف ذلك.

وأضاف شومان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الجمعة، أنه «لابد أن يكون هناك تحرك إسلامي أولًا يتضامن مع هؤلاء المضطهدون الذين يُفعلوا بحقهم ما لا يقع إلا في الغابات بين الحيوانات المفترسة وليس بين البشر»، مشدّدًا على أن الدول الإسلامية مطالبة باتخاذ موقف موحد ضد حكومة ميانمار.

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وأوضح أنه يجب اتخاذ خطوات سلمية، وليس بالضرورة تحريك الجيوش واللجوء إلى أعمال عسكرية، مشيرًا إلى أن المسلمين يمتلكون الكثير من أدوات الضغط دون الدخول في أي عمليات عسكرية.