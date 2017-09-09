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بالفيديو.. تايواني يتزوج حبيبته وهي في "النعش"

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مصراوي Masrawy

.. تايواني يتزوج حبيبته وهي في "النعش"

01:58 ص السبت 09 سبتمبر 2017

 كتب - هشام عواض:

أقام رجل تايواني على إقامة حفل زفافه مع حبيبته وهي داخل نعشها، والتي توفيت قبل حفل الزفاف بأيام.

وعقد حفل الزفاف في مسقط رأس العروسين تساي شانج تشن البالغ 30 عامًا، وعروسه المتوفية تشن يي تشي البالغة 23 عامًا، في مدينة يوانلين غربي تايوان، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية".

حضر الزفاف أفراد عائلة العروسين ومجموعة من أصدقائهما، وقام "شانج" بوضع خاتم الزواج في إصبع عروسه التي وضعت داخل النعش.

وقال العريس الذي يعمل سائق شاحنة، بأنه التقط صورًا برفقة عروسه المستقبلية قبل أيام من زفافهما، إلا أن الأقدار لم تشأ أن يتم زواجهما حيث خطف الموت عروسه في حادث سير أليم.

ويعرف هذا الزفاف باسم "مينهون" أو زفاف الشبح، قد تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد، وحظي باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. 

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