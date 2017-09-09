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اليوم.. محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة ارتكاب فعل فاضح

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة ارتكاب فعل فاضح

02:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017

اليوم.. محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة ارتكاب فعل فاضح

كتب - صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، جلسة محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق؛ لاتهامها بارتكاب فعل فاضح من خلال نشرها بث مباشر تضمن ظهور جزء من جسدها.

وقال سمير صبري في الجنحة المباشرة، إن غادة عبد الرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي لكون الفيديو يذاع مباشرًا، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولًا.

وأوضحت الجنحة المباشرة، أن تصرف غادة يعد فعلًا خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعي حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، موضحًا: "فبدلًا من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصي والداني".

وأضاف: "ما ارتكبته الفنانة يعاقب عليه قانونًا، ويستنكره المجتمع، وضد تقاليده وعاداته وحضارته وديانته الإسلامية، مخالفة بذلك القيم والأخلاق، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تخرج علينا غادة عبد الرازق بذلك الفعل، ولكنها اعتادت الخروج في مناسبات عدة بتصريحات وأفعال مخالفة لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده"، مطالبًا عقابها بالمادة 178 من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبة إلى الحبس سنة".

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