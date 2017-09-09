ترامب يبحث قضايا المنطقة هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي

أبوظبي - (د ب أ)

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، مساء الجمعة، اتصالا هاتفيا من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أن الاتصال "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية التواصل والتنسيق بشأنها".

وأعرب بن زايد "عن تعاطف دولة الإمارات حكومة وشعبا مع المناطق التي تعرضت لإعصار (هارفي) وأمله في احتواء إعصار (إرما) بأقل خسائر ممكنة".

وذكرت الوكالة الإماراتية، أن الرئيس الامريكي "أعرب عن شكره وتقديره لدولة الامارات على تقديمها الدعم لسكان ولاية تكساس والمساعدة في جهود إعادة التعمير والبناء في أعقاب إعصار (هارفي) الذي ضرب الولاية".

وكانت الإمارات أعلنت أول أمس الخميس، تقديم منحة قدرها 10 ملايين دولار لدعم سكان ولاية تكساس والمساعدة في جهود إعادة التعمير والبناء في أعقاب إعصار "هارفي" الذي ضرب جنوب شرق الولاية وأسفر عن فيضانات شديدة وأحدث دمار كبيرا.