اليوم.. الحكم بإعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف مايو"

كتب – صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد على رمضان في قضية "أحداث عنف مايو" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، حضورياً، بمعاقبة حسام الدين سيد بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت محمد علي رمضان وحسن عبدالغفار غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين البلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة والانضمام لجماعة إرهابية، ومشاركتهم في أحداث الشغب التي وقعت بمنطقة 15 مايو عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.