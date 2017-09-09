"الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف لمحبسه
"الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف لمحبسه
01:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017
كتب - صابر المحلاوي:
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف.
حملت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاص.
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