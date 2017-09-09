أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف لمحبسه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف لمحبسه

01:00 ص السبت 09 سبتمبر 2017

كتب - صابر المحلاوي:
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف.

حملت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي إعلامياً

    أخبار

  • القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية

    أخبار

  • السبت.. نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور

    أخبار

  • النيابة الإدارية تأمر بالتحضير لتنفيذ حكم تعيينات وظيفة كاتب رابع

    أخبار

إعلان

97fc1c6885.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية