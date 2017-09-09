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اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي الزمالك إعلامياً

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مصراوي Masrawy

اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي إعلامياً

12:30 ص السبت 09 سبتمبر 2017

اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي الزمالك إعلامياً

ممدوح عباس

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم السبت، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك الأسبق ممدوح عباس، التي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس نادى الزمالك الحالي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية كل من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس والسي بي سي وصدى البلد.

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