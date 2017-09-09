اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي الزمالك إعلامياً

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم السبت، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك الأسبق ممدوح عباس، التي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية كل من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس والسي بي سي وصدى البلد.