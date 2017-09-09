وزير إماراتي يعلق على اتصال أمير قطر بولي عهد السعودية: أبشروا بالخير

كتب –محمد الصباغ:

علّق وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على الاتصال الهاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي أبدى فيه الأول رغبته في الجلوس إلى طاولة المفاوضات حول الأزمة القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أبدى فيه الأخير رغبته في الجلوس على طاولة الحوار.

وقال قرقاش عبر حسابه بموقع تويتر: "متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير".

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن أمير قطر طلب مناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

ورحب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأضافت أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقًا بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر.

قالت وكالة الأنباء الرسمية القطرية (قنا) اليوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان جاء بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة وفقًا لما نقله موقع قناة الجزيرة إن أمير قطر "يؤكد على حل الأزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون".

ونقلت القناة عبر حسابها على موقع تويتر أن الطرفين اتفقا على تكليف مبعوثين لبحث الخلافات، و"سيبحثون الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول".