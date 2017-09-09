«طلق حلا شيحة قبل زفافهما بأيام».. أبرز 15 معلومة عن هاني عادل

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شغفه حب الموسيقى منذ طفولته، لدرجة أنه يقضى معظم وقته في الاستديو الخاص به، وسط عشرات الآلات الموسيقية التي يجيد العزف على جميعها تقريبا، وخاصة آلة "الجيتار" التي يمتلك منها 18 قطعة مختلفة الأحجام والألوان، لحبه الشديد لهذه الآلة التي لا تفارقه في أي مكان يذهب إليه، حتى أنهم وصفوها بـ"توأمه".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان هاني عادل.

1- ولد في 8 سبتمبر 1976، أي أنه يبلغ من العمر 41 عامًا.

2- عشق الموسيقى في سن مبكرة، لذا قرر الالتحاق بكلية التربية الموسيقية بعد اجتيازه مرحلة الثانوية العامة، لكن وقتها لم يكن يعرف مواعيد اختبارات كلية التربية الموسيقية، فطلب الالتحاق بكلية الحقوق خلال ملئه استمارة التنسيق.

3- تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولكنه لم يعمل في هذا المجال بعد تخرجه، وفضّل دراسة الموسيقى التي يحبها.

4- بدأ الغناء والعزف منفردا على آلة الجيتار، من خلال تقديمه عددا من الأغاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية في بعض الحفلات.

5- في عام 1998 كوّن من زملائه فرقة "وسط البلد"، والتي تعد من أوائل الفرق الغنائية الشبابية في تلك الفترة، وحققت نجاحا واسعا.

6- أصدر الفريق ألبومه الأول في ديسمبر 2007 تحت عنوان "وسط البلد"، وأشرف على تنفيذه الفنان الأمريكي "داريل جون كينيدي"، ويحتوي على 10 أغانٍ، من بينها: "أنتيكا، وهيلاهب، وقل للمليحة، ووسط البلد، وقربيلي".

7- شارك فريقه الغنائي بالتمثيل في عدد من الأفلام منها: "عودة الندلة، وزي انهارده"، وخلالهما قدم بعض الأغاني.

8- برز كممثل منفرد في عدد من الأفلام السينمائية مثل: "678، وأسماء، ولا مؤاخذه، وديكور، واشتباك"، وحقق نجاحا مقبولا ضمن استمراريته في مجال التمثيل.

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9- اعترف بأنه يمكنه التضحية بالتمثيل من أجل الغناء، وقال في حوار صحفي: "عشقي للغناء لا حدود له ولا يمكن أن يعوضني عنه أي شيء آخر، ومن يعرفني جيدا يعلم أن حياتي كلها مرتبطة بالموسيقى، إذ أسكن في جانب الاستوديو الذي أغني به، وأمتلك في شقتي أكثر من ثمانية عشر جيتارا، وخصصت غرفة تحوي كل الإمكانيات الحديثة المستخدمة في التسجيل والموسيقى، وكأنها استوديو صغير ملحق بالمنزل".

10- نجح في الإقلاع عن التدخين بعد 20 عاما، إذ قال في حواره ببرنامج "معكم" إنه بدأ التدخين في سن صغيرة فكان في الصف الثالث الثانوي، وفي هذا الوقت كان يلعب كرة طائرة وسينضم للمنتخب، إلا أن صديق له أقنعه بتجربة السجائر، وجرب سيجارة بنكهة النعناع وشعر بأنها تساعد على فتح الصدر ومن وقتها وهو يدخن السجائر، وكشف أنه حاول لمرة الإقلاع عن التدخين ولكن لم يستمر سوى أربعة أيام، إلا أنه قرر أن يقلع عن هذه العادة.

11- أوضح أن الشعر الأبيض الذي يكسو رأسه صفة وراثية حملها عن والده ومنذ فترة طويلة وشعره أبيض، وازداد بياضا بعدما قدم دورا وتطلب أن يقوم بصبغ شعره، وبعد انتهاء الدور توقف عن الصبغ، وهو ما تسبب في أن يزداد شعره بياضا.

12- تزوج للمرة الأولى من فتاة فرنسية، وأنجب ابنتيه "نجمة وليال"، الذي يحرص على إبعادهما عن الإعلام.

13- عقد قرانه على الفنانة المعتزلة حلا شيحة، بعد قصة حب كبيرة، ولكن حدث الطلاق قبل الزفاف بأيام، وذلك بسبب سوء فهم كبير بينهما قالت "حلا" عنه إنها لن تستطيع أن تكمل حياتها معه.

14- لا يفضل الظهور كثيرا بالقنوات الفضائية، وقد برر ذلك بقوله: "بتسأل أسئلة سخيفة جاوبت عنها كتير، ومش بحب أظهر غير في البرامج اللي بتسأل فيها أسئلة ذكية تستاهل إني أنزل من بيتي عشان أرد عليها".

15- أوضح أن أغنيته الشهيرة "تتجوزيني" من تلحين الداعية الإسلامي "معز مسعود"، مشيرا إلى أن الأخير يجيد التلحين ويمتلك صوتا عذبا يمكنه من الغناء، واصفا إياه بـ "الداعية المختلف".