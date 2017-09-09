مدير مستشفى البرلس عن «تمثيل عمال النظافة دور المرضى»: «كانوا عيانين»

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كتب - عمرو الشامي

علق الدكتور محمد حسين، مدير عام مستشفى برج البرلس بكفر الشيخ، على تداول صورا لعاملين بالمستشفى في أثناء تقمصهم دور مرضى خلال زيارة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ إلى المستشفى.

وقال حسين، اليوم السبت، إن العامل المتداول صورته، عبر "فيسبوك" حقيقية بالفعل وأنه يعمل بالمستشفى لكنه مريض يعانى من مرض الأنيميا وسوء التغذية ويتلقى العلاج مثل أي مريض له الحق في تلقي العلاج بمستشفى حكومى، وليس كما روج البعض إنها تمثيلية.

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ورد حسين على حقيقة صورة العاملة الأخرى في نفس الواقعة، والمتداولة عبر وسائل الإعلام، قائلا إنه لا يعلم عنها شيئًا.

وأضاف أن وكيلة الوزارة الدكتورة لميس المعداوي تتابع بنفسها وضع المستشفى، تمهيدًا لافتتاحه من الرئيس السيسى خلال المرحلة المقبلة.