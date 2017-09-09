ضبط عصابة تمارس أعمال النصب على أهالي شهداء القوات المسلحة



كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

كشف رجال مباحث البريد النقاب عن عدة وقائع نصب تعرضت لها أسر شهداء القوات المسلحة، حيث اتصل بهم بعض الأشخاص، وزعموا أنهم مفوضون من قبل الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وأبلغوهم بتخصيص شقق سكنية لهم تكريمًا للشهداء، وطلبوا منهم إرسال 24 ألف جنيه حوالة بريدية لمكتبي بريد الدقي والعجوزة من قيمة الشقة، وأن القوات المسلحة ستتحمل باقي ثمن الوحدات.

كشفت التحريات أن الحوالات تم إرسالها إلى كل من: "ع. م."، 25 سنة، عاطل، و"أ. م."، 37 سنة، سايس بفندق، مدعين أنهما مندوبين بجهاز الشؤون المعنوية، لكن تبين عدم صحة ذلك.

وتتبع ضباط الإدارة تلك الأسماء، وتم تحديد أماكن تحركاتهم لصرف تلك الحوالات بمكتبي بريد (الدقي – العجوزة)، وتم رصدهما أثناء صرف حوالة بقيمة 24,900 جنيه مرسلة إليهما من أحد المبلغين، واستقلا بعدها سيارة ملاكي ماركة "كيا سيراتو" قام باستئجارها لتسهيل تحركاتهما، وتم القبض عليهما بأحد الأكمنة.

تم التحفظ على المتهمين بقسم شرطة الدقي والمبلغ المالي والسيارة المضبوطة، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.