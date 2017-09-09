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صورة وخبر: سكان القدس.. بين الطرد والأسر

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سكان القدس.. بين الطرد والأسر

12:18 ص السبت 09 سبتمبر 2017

صورة وخبر: سكان القدس.. بين الطرد والأسر

الاحتلال يأسر فتى فلسطيني (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

شهدت القدس الشرقية المحتلة مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحتجين فلسطينيين تجمعوا للاحتجاج ضد طرد عائلة فلسطينية من منزل تقيم فيه منذ 52 عامًا بحكم قضائي يحيل ملكيته لعائلة يهودية، بمشاركة ناشطين إسرائيليين.

واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص على الأقل بينهم قاصر، فيما رش المستوطنون المتظاهرين برذاذ الفلفل الحارق.

وتجري أعمال الطرد بعد عملية استنزاف لسنوات طويلة للفلسطينيين في أروقة المحاكم الإسرائيلية بحجة أن هذه المنازل كانت ملكا لليهود قبل عام 1948.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة فتى فلسطيني لحظة أثره على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

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مصراوي Masrawy

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