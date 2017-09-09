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ماذا دار بين أمير قطر وولي العهد السعودي بشأن مطالب الدول الـ 13؟

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مصراوي Masrawy

ماذا دار بين أمير قطر وولي العهد السعودي بشأن مطالب الدول الـ 13؟

12:09 ص السبت 09 سبتمبر 2017

ماذا دار بين أمير قطر وولي العهد السعودي بشأن مطالب الدول الـ 13؟

أمير قطر

كتب –محمد الصباغ:

قالت وكالة الأنباء الرسمية القطرية (قنا) اليوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان جاء بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد .

وأضافت الوكالة وفقًا لما نقله موقع قناة الجزيرة إن أمير قطر "يؤكد على حل الأزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون".

ونقلت القناة عبر حسابها على موقع تويتر أن الطرفين اتفقا على تكليف مبعوثين لبحث الخلافات، و"سيبحثون الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول".

ونقلت وكالة الأنباء (واس) إن ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أبدى فيه الأخير رغبته في الجلوس على طاولة الحوار.

وذكرت قناة السعودية أن أمير قطر طلب مناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

ورحب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأضافت أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقًا بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر.

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