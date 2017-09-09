الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 75 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن وفاة 2 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الى 75.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم مبروكة أحمد السيد عبدالقادر، تبلغ من العمر 59 عام، تتبع حج التضامن، من محافظة الاسكندرية، توفيت بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، والحالة الثانية لحاج يدعى مصطفى زيدان سليمان عبدالله، يبلغ من العمر 87 عام، يتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، توفي بمستشفى الميقات بالمدينة المنورة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، الى انهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس مشيراً الى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.