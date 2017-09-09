أمير قطر يطلب في اتصال هاتفي مع بن سلمان الجلوس على طاولة الحوار

كتب –محمد الصباغ:

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أبدى فيه الأخير رغبته في الجلوس على طاولة الحوار.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن أمير قطر طلب مناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

ورحب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأضافت أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقًا بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر.

وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر قالت في ساعة مبكرة الجمعة إنها تأسف لما جاء على لسان أمير الكويت بشأن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري في الأزمة مع الدوحة.

وأضافت الدول وفقًا لقناة العربية إنها تقدر وساطة أمير الكويت وجهوده في إعادة السلطات القطرية لجادة الصواب، ثم أضافت أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحًا بأي حال.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم النجاح فى تجنب التصعيد العسكري في أزمة قطر وهو ماحدث.

وظهر أيضًا متناقضًا في حديثه حيث قال إن قطر قبلت بالمطالب ال13 المقدمة لها من الدول العربية، ثم عاد وأكد أنها مستعدة للحوار لكن هناك مطالب تتعلق بالسيادة لا يمكن القبول بها.

وخرج وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، وصرح في عبارات نقلتها قناة الجزيرة بأنه تلقى اتصال من الرئيس الأمريكي ليطلعه على نتائج القمة مع أمير الكويت.

وأضاف أن جهود الكويت مقدرة، لكن "المطالب الثلاثة عشر" تمس السيادة. وأكد أن الإجراءات المفروضة ضد قطر يجب التراجع عنها، وأكد أنه "من المؤسف طرح الخيار العسكري خلال الأزمة".

وتابع بيان الدول المقاطعة أن الأزمة ليست خلافا خليجيا وإنما مع دول عدة أكدت موقفها من تدخلات قطر، وأن "بعض الدول لم تعلن موقفها لخشيتها من سوابق قطرية في دعم انقلابات".