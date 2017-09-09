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أيمن حفني جاهز للتأهيل بعد التئام مزق الضامة

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أيمن حفني جاهز للتأهيل بعد التئام مزق الضامة أيمن حفني جاهز للتأهيل بعد التئام مزق الضامة

التحرير

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تقرر أن يخضع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لفترة تأهيل خلال الفترة الحالية عقب مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري غدًا يأتي ذلك عقب التئام المزق البالغ 4 سم‫ الذي كان يعاني منه بالعضله الضامة للساق اليسري بشكل تام.

وكان طارق سليمان طبيب فريق الزمالك السابق قد وجه اتهامًا للاعب خلال الفترة الماضية بعدم الاستجابة للعلاج بسبب عدم خوضة لجلسات علاجية تحت اشراف أخصائي العلاج الطبيعي الذي يتبعه.

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وخضع أيمن حفني لجلسات علاج تحت إشراف محمد شيحة رئيس الجهاز الطبي للفريق وذلك من خلال المركز الخاص بالطبيب‫‬ وهو ما أدى لتحسن حالته.
 

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التحرير

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