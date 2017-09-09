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محمد عودة: المربع الذهبي هدفنا هذا الموسم

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محمد عودة: المربع الذهبي هدفنا هذا الموسم محمد عودة: المربع الذهبي هدفنا هذا الموسم

التحرير

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أعرب محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز على نظيره الرجاء بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وقال عودة خلال تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة: إن الفوز في مباراة اليوم بمثابة دفعة قوية للاعبي الفريق خاصة أن البدايات الجيدة تكون لها أثر على الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية والوصول للمربع الذهبي وهو هدفنا هذا الموسم ، مشيرًا إلى أن لاعبيه التزموا بالتعليمات داخل المستطيل الأخضر.

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واختتم المدير الفني لـ«ذئاب الجبل» تصريحاته مؤكدا أنه سيغلق ملف الفوز اليوم و يبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي بالجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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التحرير

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