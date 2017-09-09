كهربا لشيكابالا: «جهز نفسك لدور الثمانية عشان هتخسر»

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نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صورة له عبر حسابه الرسمي "تويتر" بعد الفوز على فريق الفيصلي وإحرازه لهدف في المباراة التي أقيمت في ثمن نهائي كأس ولي العهد ، وعلق عليها نجم الزمالك السابق : "الحمد لله".

قبل أن يجد موجة من التعليقات المهنأة له على إحرازة أول أهدافه مع فريق الرائد ورد عليه «كهربا» المحترف في صفوف اتحاد جدة الذي يواجه فريق الرائد في دور الـ8 :" ألف مبروووك يا حبيبى بس جهز نفسك في دور الـ ٨ عشان حتخسر".

فيما هنأه أيضا حازم أمام عضو اتحاد الكرة ليرد عليه شيكابالا: الله يبارك فيك.. ابعد عن «ميدو» يا كابتن ورد ميدو عليه: "ولد ولد"

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وكان قد تصدر شيكابالا نجم نادي الزمالك، المحترف في صفوف نادي الرائد السعودي ترند متقدم على "تويتر"، وذلك بعد الهدف الذي أحرزه في الفيصلي ضمن مسابقة كأس ولي العهد السعودي.