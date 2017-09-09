محافظ الوادي الجديد يلتقي بشباب واحة الداخلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بشباب وأعضاء المجلس الاستشاري بمركز الداخلة، بهدف عرض طلبات وشكاوى واحتياجات المواطنين بالمركز.

وجرى خلال اللقاء، عرض المحافظ جهود المحافظة في توفير فرص عمل عن طريق مشروعات الشباب المختلفة.

ووجه المحافظ، بدراسة إنشاء صندوق لتطوير التعليم يمول من المصادر الذاتية لمواد المحافظة، والتيسير على الشباب والمواطنين الجادين في إقامة مشروعات تنموية، سواء زراعية أو غيرها، ودراسة وعرض مدى إمكانية النزول بالسن بالمدارس التجريبية.

كما وجه الزملوط، بحصر احتياجات قطاع الري من السولار، والتنسيق مع الجهة المختصة لتوفيره وعدم السماح بتوقف آبار بسبب ذلك.