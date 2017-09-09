العرب اليوم: جثث في ليبيا ومواجهات بالقدس

مصراوي Masrawy

إعداد: محمد الصباغ:

عثرت دوريات عسكرية بمنطقة طربق الليبية على 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين مصريين، في حين أعلنت روسيا مقتل قادة بارزين في تنظيم داعش إثر قصف جوي في سوريا، وقالت الخارجية اليمنية إنها أحبطت مخطط للحوثيين لبيع ممتلكات للدولة في الخارج.

1 - "بوابة الوسط" الليبية: العثور على 13 جثة لمصريين جنوب طبرق

صورة لجثث مهاجرين نشرتها بوابة الوسط الليبية

ثرت كتائب عسكرية تابعة لقيادة منطقة طبرق العسكرية، على جثث مهاجرين غير شرعيين مصريين عددهم 13 مهاجر بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط" الليبية.

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2- مقتل قادة بارزين في داعش بسوريا إثر غارت جوية روسية

قصف جوي (أرشيفية)

قالت موسكو اليوم إن أربعة بارزين من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في غارات جوية روسية على دير الزور شرقي سوريا. ووفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 من مقاتلي داعش قتلوا في المجمل من بينهم محمد الشمالي المسؤول عن تجنيد عناصر جديدة للتنظيم وجول مراد حليموف الذي وصفه الجيش الروسي بأنه "وزير الحرب لتنظيم الدولة".

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3- إحباط مخطط حوثي لبيع ممتلكات للدولة في الخارج

مقاتلين حوثيين (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنها أحبطت مخططا لجماعة أنصار الله الحوثية وحلفائها من حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لبيع ممتلكات للدولة في الخارج.

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4- مواجهات في القدس الشرقية بعد طرد عائلة فلسطينية من منزلها

اعتقال طفل فلسطيني بواسطة أحد جنود الاحتلال (أرشيفية)

اندلعت مواجهات في القدس الشرقية المحتلة إثر احتجاجات على طرد الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، عائلة فلسطينية من منزل تقيم فيه 52 عاما، بحسب وكالة فرانس برس.

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5- قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف مدفعي للجيش اليمني جنوبي البلاد

آثار قصف جوي (أرشيفية)

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، جراء قصف مدفعي، في محافظة لحج، جنوبي البلاد.

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