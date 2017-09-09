10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن إعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحديث عن قرار مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية سابق لأوانه، وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق.

1- لافروف: الحديث عن قرار مجلس الأمن الجديد بشأن كوريا الشمالية سابق لأوانه

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن العمل يجري على إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن كوريا الشمالية، إلا الحديث عن ماهية قرار مجلس الأمن الجديد بشأن كوريا الشمالية سابق لأوانه.

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2- المفوض السامي لحقوق الإنسان: إعادة المهاجرين إلى ليبيا "انتهاك للقانون الدولي"

المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين - أرشيفية

انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، دول الاتحاد الأوروبي، وأكد أن المشاركة في إعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

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3- سفير روسيا الجديد في واشنطن لترامب: موسكو مستعدة لتحسين العلاقات

السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف - أرشيفية

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعول على تحسين العلاقات بين البلدين.

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4- مندوب سوريا بالأمم المتحدة: لم نستخدم الغازات السامة ضد شعبنا

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا - أرشيفية

وجهت سوريا رسالة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، ردا على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة للمجلس، حول استخدام سوريا للغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها.

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5- وزير الداخلية الفرنسي: أحبطنا 11 هجومًا إرهابيًا منذ مطلع 2017

وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب - أرشيفية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أن فرنسا أحبطت 11 هجوما إرهابيا على أراضيها منذ مطلع عام 2017.

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6- ترامب: إرما إعصار مروع.. ابتعدوا عن طريقه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 12 مايو 2017 (أ ف ب)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بالابتعاد عن طريق إعصار إرما الذي ضرب جزر الكاريبي ويتجه نحو فلوريدا. وأضاف: "إعصار إرما ذو حجم مهول، ربما يكون أكبر مما رأيناه من قبل. حافظوا على سلامتكم وابتعدوا عن طريقه، إن أمكن".

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7- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لنزاع مسلح

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق.

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8- قرقاش: فزع الدوحة وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري"، جاء ذلك تعليقًا منه على تصريح الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت بـ "أن الوساطة نجحت في وقف التدخل العسكرى ضد قطر".

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9- وزير خارجية الأردن عن أزمة "مسلمي الروهينجا": ما يحدث في ميانمار "إرهاب"

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسئولين عنهما.

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10- ترامب لأمير قطر: يجب الالتزام بتعهدات قمة الرياض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على ضرورة الالتزام بجميع تعهدات قمة الرياض، مطالبا إياه بضرورة الحفاظ على الوحدة ووقف الدوحة لدعم وتمويل الإرهاب.

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