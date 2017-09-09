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مأساة "مسلمي الروهينجا" في صور

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مصراوي Masrawy

مأساة "مسلمي الروهينجا" في صور

11:44 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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مقتل 33 شخصا في أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن

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مقتل 33 شخصا في أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن

كتب - علاء المطيري: 

واجه "مسلمو الروهينجا" أهوالاً غير مسبوقة خلال الفترة الماضية؛ خاصة في قرية "تولا تولي" التي حاصر جنود الجيش سكانها وأطلقوا على بعضهم الرصاص ومات آخرون أثناء محاولتهم الفرار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إن 270 ألفًا من مسلمي الروهينجا هربوا إلى بنجلاديش، خوفًا من العنف في ميانمار، خلال الأسبوعين الماضيين، بينما ذكرت منظمة حقوقية أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن 450 منزلًا أضرمت فيها النيران، ودمرت تمامًا، على حدود ميانمار حيث يقيم غالبية مسلمي الروهينجا، في عملية يصفها أحد اللاجئين أنها تهدف إلى طرد المسلمين الروهينجا من البلاد، وفقًا لـ"بي بي سي".

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورًا ترصد جانبًا من معاناة "مسلمي بورما" الذين ضاقت عليهم أرض "ميانمار" ولم تسعهم مخيمات "بنجلاديش"؛ التي لا يصل إليها إلا من يفلت من الموت عبر رحلة نزوح وعرة.

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مصراوي Masrawy

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