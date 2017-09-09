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خبير سياحي يرجح عودة الرحلات الروسية إلى مصر خلال أيام

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مصراوي Masrawy

خبير سياحي يرجح عودة الرحلات الروسية إلى خلال أيام

11:49 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

خبير سياحي يرجح عودة الرحلات الروسية إلى مصر خلال أيام

كتب- مصطفى المنشاوي:

توقع الخبير السياحي عصام علي، إعلان موعد عودة الرحلات وفك الحظر إلى مصر خلال الأيام القادمة، خاصة بعد الخسائر التي لحقت بالجانبين المصري والروسي علي مدار الـ 23 شهر الماضية كان أهمها خسائر شركات الطيران الروسية.

وأضاف "علي"، في تصريح لـ "مصراوي"، أن مصر تعي أهمية السياحة الروسية، وهو ما دفعها إلى احترام مقترحات موسكو وتقريب وجهات النظر حيث قامت منذ أبريل 2016 بتطوير مطاراتها بـ 43 مليون دولار، وتوسعت خلال 2017 في تطويرها حتي بلغت 60 مليون دولار.

وأوضح الخبير السياحي، أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح ، الذي عقدها علي هامش قمة البريكس بشرة خير للقطاع السياحي المصري بأكمله، تأتي في وقت غاية الأهمية خاصة لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشته ملف فك حظر رحلات الطيران إلى مصر، وكيفية عودة 3 مليون و300 ألف سائح روسي لمنتجعات الغردقة وشرم الشيخ وهو العدد الذي سجله السياح الروس قبل سقوط الطائرة الروسية.

وأشار الخبير السياحي إلى أن قطاع السياحة في مصر يتابع عن قرب تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته خلال قمة البريكس، ليس فقط مع الجانب الروسي وإنما لقاءاته مع الرئيس الصيني وزيادة عدد السياح الصينيين الوافدين لمصر إلى مليون سائح صينى من إجمالي 100 مليون سائح صينى حول العالم خلال الموسم السياحي القادم 2018.

ولفت إلى أنه يجب على وزارة السياحة الاستفادة من مشاركة مصر في قمة البريكس، وفتح خطوط طيران جديدة لأسواق البرازيل وجنوب إفريقيا السياحية، ووضع تنافسية وعروض جاذبة وخطط سياحية جديدة غير تقليدية بهدف زيادة أعداد السياح الوافدين عليها خلال عام 2018 لضمان استعادة مكانتها علي خريطة السياحة العالمية وضمن قائمة الـ 20 الكبار سياحيا في منظمة السياحة العالمية في 2018.

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مصراوي Masrawy

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