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وفد من "دعم مصر" برئاسة السويدي يشارك في افتتاح الكنيسة المصرية بأستراليا

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مصراوي Masrawy

وفد من "دعم " برئاسة السويدي يشارك في افتتاح الكنيسة المصرية بأستراليا

11:36 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محمد السويدي

كتبت- مروة شوقي:

غادر وفد برلماني برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، الجمعة، متجهًا إلى أستراليا، للمشاركة في حفل افتتاح كنيسة الشهيد مار مينا والشهيدة مارينا بهالام، بندينة ملبورن، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

وأشار بيان الائتلاف، إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص "دعم مصر" على دعم الجاليات المصرية في الخارج، وتعزيز جهود مصر الدبلوماسية ومد أواصر الصداقة والعلاقات بين الائتلاف والكيانات البرلمانية والشعبية من مختلف دول العالم.

وسيشارك في افتتاح الكنيسة المصرية النائبتين ماريان عازر، وأنيسه حسونة، ضمن وفد الائتلاف اللذي سيعقد عدة لقاءات مع رجال أعمال أستراليين، وأبناء الجالية المصرية في استراليا.

وبحسب البيان، فإن السويدي والوفد المرافق له سيلتقون برئيس البرلمان الأسترالي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، للتوقيع على اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية.

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