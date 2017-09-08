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"الشحات الجندي": الأزهر سيرسل وفدًا لمُساعدة مسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

"الشحات الجندي": الأزهر سيرسل وفدًا لمُساعدة مسلمي الروهينجا

11:17 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محمد الشحات الجندي

القاهرة- (مصراوي):

علق عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور، محمد الشحات الجندي، على التحركات الإنسانية على المستوى العربي والإسلامي والدولي التي يقودها الأزهر لوقف المجازر التي يَدفع ثمنها المواطنون المسلمون وحدهم في ميانمار.

وقال الجندي: "الأزهر سيرسل وفد لمساعدة مسلمي الروهينجا في ميانمار، والحديث عن هذا لم يتبلور بعد.. والأزهر قد اجتمع بالقيادات البوذية في بورما لوقف أعمال العنف".

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من "، المذاع على شاشة "الغد" ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هناك خطة يقوم على إعدادها الأزهر، بضرورة توعية الرأي العام، سواء فيما يتعلق بالمنطقة في آسيا، والرأي العام العالمي.

وأوضح الجندي، أن مؤسسة الأزهر ستقوم باستقطاب بعض العقلاء من بورما، وكذلك استضافة مجموعة من المواطنين لتقديم بعض الحلول، قائلاً: "مسلمو بورما يتعرضون لكل أنواع الإهانة وعمليات المطاردة، مع تقاعس المجتمع الدولي والمنظمة الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي".

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مصراوي Masrawy

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