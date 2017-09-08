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بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي

11:26 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي

ضحايا زلزال المكسيك

فيلافيسينسيو (كولومبيا) - (د ب أ)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى الصلاة من أجل ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك اليوم الجمعة وضحايا إعصار "إرما" بمنطقة الكاريبي.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة في نهاية قداس حضره حوالي 600 ألف شخص في مدينة فيلافيسنسيو الكولومبية "صلواتي لأولئك الذين فقدوا حياتهم ولذويهم أيضا".

وأعرب البابا عن مشاركته الوجدانية للضحايا الذين عانوا من دمار إعصار "إرما" والآلاف الذين شردوا بسببه، قائلا: "إنني أحملهم في قلبي وأصلي من أجلهم".

لقي العشرات حتفهم على ساحل المحيط الهادي قبالة المكسيك بسبب الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة بقوة وصلت إلى 2ر8 درجة على مقياس ريختر وبسبب إعصار "إرما" المدمر في منطقة الكاريبي.

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