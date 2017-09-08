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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:25 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إعداد - محمد الصباغ:

رصدت كوريا الجنوبية آثارا صغيرة لجسيمات إشعاعية قد تكون ناجمعة عن انفجار نووي في ، فيما اندلعت مظاهرات في إيران تنديدًا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، وارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك إلى 58 شخصًا.

1 - رصد جسيمات إشعاعية في كوريا الجنوبية بعد تجربة بيونج يانج النووية

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زعيم كوريا الشمالية مع مساعديه يتفقدون أحد الصواريخ قبل تجربة إطلاقه (أرشيفية)

رصدت لجنة السلامة والأمن النووي في كوريا الجنوبية آثارا صغيرة لجسيمات إشعاعية قد تكون نتجت عن انفجار نووي في كوريا الشمالية.

وتسببت بيونجيانج في تنديد عالمي لإجرائها تجربة نووية سادسة يوم الأحد وزعمت أنها قنبلة هيدروجينية ذات قوة أكبر.

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2- مظاهرات في إيران تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا

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مظاهرات في إيران ضد قتل مسلمي الروهينجا (أرشيفية)

شهدت العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى ،عقب صلاة الجمعة، تظاهرات تنديدا بالجرائم ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار. وفي طهران، ندد المتظاهرون، في بيان،بصمت الاوساط الدولية ازاء المجازر في ميانمار، وطالب بارسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على عمق الجريمة التي تشهدها ميانمار،بحسب وكالة أنباء فارس .

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3- ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل

سيارة مدمرة بفعل الزلزال وسط أحد شوارع العاصمة المكسيكية

سيارة مدمرة بفعل الزلزال وسط أحد شوارع العاصمة المكسيكية (أ ف ب)

رفعت لجنة الطوارىء الوطنية المكسيكية حصيلة قتلى الزلزال القوى الذى ضرب المكسيك أمس الخميس إلى 58 شخصا على الأقل ، وذلك حسبما صرح رئيس إدارة الطوارىء الوطنية لويس فيليب .

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4- هتاف "ارحلي" ورشق بالطماطم في استقبال لميركل خلال مؤتمر انتخابي

انجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

تعرضت سيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر انتخابي عقدته في منطقة فوربومرن شمال البلاد إلى الرشق بحبات الطماطم.

وقالت الشرطة إن المستشارة استقبلت بموجة من الصفير وصيحات الاستهجان من حوالي 150 متظاهرا يمينيا.

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5- الكونجرس يقر 15 مليار دولار لضحايا إعصاري "هارفي وإرما"

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الكونجرس الأمريكي (أرشيفية)

أقر الكونجرس الأمريكي مخصصات مالية قدرها 25.15 مليار دولار لضحايا إعصاري "هارفي" و"إرما"، فيما مد العمل بخطة التمويل والإقراض الحكومي الحالية لـ3 أشهر أخرى.

وقالت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية إن القانون الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 316 صوتا في مقابل 90 يأتي نتيجة للاتفاق غير المتوقع الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد مع قادة الحزب الجمهوري، والذي اتفقوا فيه على التكاتف معا لإقرار المساعدات المالية لضحايا الإعصار مع تمديد قصير الأجل لسقف الدين، وهو الاتفاق الذي أثار حفيظة الجمهوريين.

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مصراوي Masrawy

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