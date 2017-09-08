مركز المصالحة الروسي: عودة 348 عائلة إلى بلدة مسكنة بريف حلب

دمشق - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الجمعة، أن 348 عائلة تتكون من 1620 شخصا، عادوا إلى منازلهم في بلدة مسكنة ومشارفها بريف حلب من مخيم للنازحين في مدينة منبج.

وقال الفريق سيرجي كورالينكو نائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن عمل مركز المصالحة الروسي (الذي مقره مطار حميميم بريف اللاذقية) ولجان المصالحة الوطنية السورية لا يزال مستمرا في مناطق تخفيف التوتر بسوريا، لضمان عودة النازحين إلى مساكنهم، والمساعدة في فتح المدارس لكي تبدأ السنة المدرسية الجديدة بشكل ناجح.

وذكر الفريق كورالينكو أن المركز الروسي أجرى، بدعم من إدارات المحافظات، عمليات إنسانية في مدارس مدينة حلب وقرية المحروسة بريف حماة، حيث جرى تقديم حقائب ذات اللوازم المدرسية إلى 435 تلميذا للصف الأول، أما في مدينة دوما (الغوطة الشرقية بريف دمشق)، فتم تقديم 50 حقيبة من نفس النوع إلى تلاميذ مدرسة فاطمة الزهراء.