الأمم المتحدة: لدينا خطة لمنح 300 ألف من الروهينجا الفارين مساعدات

نيويورك - (أ ش أ)

قالت الأمم المتحدة إنها وشركاءها لديهم خطة لمنح 300 ألف من مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش طعاما ومأوى ومياها ورعاية صحية وغيرها من الخدمات حتى نهاية العام الجاري.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - بمقر الأمم المتحدة - إنه في حين وصل أكثر من 270 ألف من الروهينجا الفارين من العنف في ولاية راخين إلى بنجلاديش خلال الأسبوعين الماضيين برا، إلا أن الكثيرين يقطعون تلك الرحلة بحرا.

وأضاف أن خمس وكالات أممية لديها فرق في كوكس بازار حيث وصل الروهينجيا في بنغلاديش، وأن 7 مليارات دولار من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ ستتيح للأمم المتحدة وشركائها مساعدة المحتاجين بشدة.