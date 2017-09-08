أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: لدينا خطة لمنح 300 ألف من الروهينجا الفارين مساعدات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: لدينا خطة لمنح 300 ألف من الروهينجا الفارين مساعدات

11:11 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة: لدينا خطة لمنح 300 ألف من الروهينجا الفارين مساعدات

نيويورك - (أ ش أ)
قالت الأمم المتحدة إنها وشركاءها لديهم خطة لمنح 300 ألف من مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش طعاما ومأوى ومياها ورعاية صحية وغيرها من الخدمات حتى نهاية العام الجاري.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة - بمقر الأمم المتحدة - إنه في حين وصل أكثر من 270 ألف من الروهينجا الفارين من العنف في ولاية راخين إلى بنجلاديش خلال الأسبوعين الماضيين برا، إلا أن الكثيرين يقطعون تلك الرحلة بحرا.

وأضاف أن خمس وكالات أممية لديها فرق في كوكس بازار حيث وصل الروهينجيا في بنغلاديش، وأن 7 مليارات دولار من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ ستتيح للأمم المتحدة وشركائها مساعدة المحتاجين بشدة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفير كوريا الجنوبية: لهذا السبب فُرضت عقوبات "النووي" على

    أخبار

  • "القومي للمرأة" والأمم المتحدة يناقشان سبل مناهضة العنف ضد المرأة

    أخبار

  • مسار الدراجات بالمنوفية.. تكلّف 8 ملايين جنيه ومصيره جراج للسيارات

    أخبار

  • بالصور.. مطرانية المنيا تُكرم "سيدة الكرم"

    أخبار

إعلان

a96e4f2f4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية