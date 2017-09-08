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الاحتلال الإسرائيل يعتدي على حارسٍ بالأقصى

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيل يعتدي على حارسٍ بالأقصى

11:14 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الاحتلال الإسرائيل يعتدي على حارسٍ بالأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على حارسٍ بالأقصى

رام الله - (أ ش أ):

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، ومجموعة من السياح، مساء اليوم الجمعة، بغاز الفلفل الحارق.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال رشّوا غاز الفلفل على مجموعة من السياح الأتراك وعلى حراس الأقصى بعد رفع سائحة تركية العلم الفلسطيني لتتصور به في باحات الأقصى المبارك.

وفي سياق آخر، وفي حي الشيخ جراح بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الطفل المقدسي محمد السعو (10 سنوات) واثنين من الأجانب، عقب اعتدائها على متضامنين بخيمة اعتصام أقامتها عائلة شماسنة أمام منزلها الذي طُردت منه فجر الثلاثاء الماضي، وتحول لبؤرة استيطانية.

وكانت قوة كبيرة ومعززة من جنود وشرطة الاحتلال هاجمت المعتصمين من مواطنين وأجانب بخيمة الاعتصام، واعتدت بالضرب المبرح عليهم قبل اعتقال الطفل ومتضامنين.

وكان مواطنون نظموا صلاة الجمعة في خيمة اعتصام عائلة شماسنة أعقبها مؤتمر صحفي لعدد من الشخصيات المقدسية، استنكرت خلاله سياسات الاحتلال الهادفة لطرد المواطنين من منازلهم لصالح إقامة حي استيطاني كبير في المنطقة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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